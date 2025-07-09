Passolig kaldırıldı mı? Merak edilen soru açıklığa kavuştu

Passolig kaldırıldı mı? Merak edilen soru açıklığa kavuştu
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Passo, geliştirdiği 'Passo Taraftar' uygulamasıyla yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig'de stadyum girişlerinde hizmet verecek. Uygulama sayesinde taraftarlar, kimlik kartlarının arkasında yer alan barkodla stadyumlara girebilecek. Toplam 22 kulüp ile anlaştıklarını açıklayan Passo'nun Genel Müdürü Atıl Aykar, yeni sezonda kimlik kartlarıyla statlara girişin yapılabileceğini dile getirdi.

Passo, 'Passo Taraftar' uygulamasıyla yeni sezonda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de stadyum girişlerini daha pratik hale getirecek. Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yeni sezonda taraftarların kimlik kartlarının arkasındaki barkod aracılığıyla stadyumlara girişlerinin kolaylaşacağını söyledi.

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen basın toplantısında Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 22 kulübün biletleme işlemlerini yürütmek üzere yeni sezonda hizmete sunulacak 'Passo Taraftar' ile ilgili bilgilendirme yaptı. Passo'nun sistem altyapısının güncellendiğini belirten Aykar, yeni sezonda taraftarların kimlik kartlarının arkasındaki barkod aracılığıyla stadyumlara girişlerinin kolaylaşacağını aktardı.

22 TAKIMLA ANLAŞMAYA VARILDI

Atıl Aykar, Passo'nun Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu 22 takımla anlaşmaya vardığını, diğer kulüplerle de görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. Aykar, bu iş birliklerinin Passo'nun teknolojik gücüne duyulan güveni yansıttığına da vurgu yaptı.

KİMLİK KARTLARI İLE STADYUMA GİRİŞ MÜMKÜN OLACAK

Yeni sezonda 'Passo Taraftar' olarak hizmet vermeye devam edeceklerine değinen Atıl Aykar, güncellenmiş internet siteleri ve yeni markalı kartların sezon başında taraftarların kullanımına sunulacağını bildirdi. Teknik olarak taraftarların kimlik kartları ile stadyuma giriş yapabilmelerinin mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, bu konudaki kararın tamamen kulüplere ait olduğunu da hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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