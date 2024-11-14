Üye Girişi
Haberler

Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile İsrail'in Paris'te karşı karşıya geldi. Fransız taraftarlar, milli marşlar sırasında İsrail marşını ıslıkla protesto etti. Bunun üzerine taraftarlar arasında kavga çıktı.

Filistin'e yönelik saldırıları sebebiyle bütün dünyada tepki gören İsrail için ıslık sesleri bu kez Fransa'dan yükseldi. UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasında başkent Paris'te oynanan Fransa-İsrail karşılaşmasında gergin anlar yaşandı.

İSRAİL MARŞI ISLIKLANDI, TRİBÜNLER KARIŞTI

Fransız taraftarlar, İsrail marşını ıslıkladı. Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından tribünlerde tansiyon yükseldi. İki takımın taraftarları, Stade de France'de oynanan maçta birbirine girdi. Fransa polisi, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

HOLLLANDA'DA DA ORTALIK KARIŞMIŞTI

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve esnasında Filistin destekçilerine saldırıp provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı. Hollanda'da maç öncesi ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili 63 kişi gözaltına alınmıştı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Fransa-İsrail maçında maçta 4.000 polisin görev yapacağını, 2.500'ünün de maçın oynanacağı Stade de France ve Paris'in kuzey banliyöleri ve toplu ulaşım araçlarında devriye gezeceğini söylemişti. Bunlara ek olarak, stadyumda 1.600 özel güvenlik personelinin olacağı ve İsrail Milli Takımı'nı seçkin polis güçlerinin koruyacağı belirtilmişti. İsrail takımı, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma yoğun güvenlik önlemleri altında geldi.

FİLİSTİN BAYRAĞI YASAKLANMIŞTI

Öte yandan günler öncesinden stadyuma Filistin bayraklarının getirilmesi de yasaklanmıştı. Maça yalnızca Fransa ve İsrail bayraklarının getirilmesine izin verileceği de duyurulmuştu.

Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu

Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu

 İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında

Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

 Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu

757 tanımlanamayan olay! Yetkili isim 'Evrende yalnız değiliz' demişti
Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz

"Eve giren çıkan belirsiz, çocukları verse para kesilecekti, anne-baba madde bağımlısı"
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdem Erden:

dar gelsin her yer

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

En iyi günleriniz bu günleriniz helal olsun Fransa, helal olsun Hollanda

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA.Kılıç:

Terör devletinin turnuvalarda ne işi var!!! Anlamak mümkün değil...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmet Uçum Erzurum şehit yakını sözleri ne, ne dedi (Abdullah Öcalan)? Hudutsuz Sevda 41. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda N SON BÖLÜM izle! 15 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Kasım Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Osmihen gol izle (Afrika Kupası)! Benin Nijerya Osimhen golü izleme linki! Siyah Kalp 9. bölüm izle! Siyah Kalp SON BÖLÜM tek parça full hd izle! Yunanistan İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Yunanistan İngiltere geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Belçika İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Belçika İtalya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benin Nijerya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benin Nijerya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.