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Paris'te bir başarı daha! Yarı finale yükselen milli boksör Esra Yıldız Kahraman, madalyayı garantiledi

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kiloda mücadele eden milli boksör Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finalde Brezilyalı rakibi Jucielen Cerqueira Romeu'yu 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla yarı finale yükselen Esra, bronz madalya almayı da garantilemiş oldu. Ay-yıldızlı sporcu, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi kadınlar 54 kiloda temsil eden Esra Yıldız Kahraman, South Paris Arena'da gerçekleştirilen çeyrek finalindeBrezilyalı boksör Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.

YARI FİNALE KALDI, MADALYAYI GARANTİLEDİ

Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Esra, üçüncülük maçı olmadığı ve yarı finale kalan sporcu bronz madalya aldığı için madalyayı almaya hak kazandı.

Paris'te bir başarı daha! Yarı finale yükselen milli boksör Esra Yıldız Kahraman, madalyayı garantiledi

TÜRKİYE'NİN PARİS'TEKİ MADALYALARI

Türkiye, şu ana kadar 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 1 gümüş ve 1 altın olmak üzere 2 madalya kazanmıştı. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ın bu başarısı, ay-yıldızlılara bir madalya daha getirdi. Daha önce Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise bronz madalya kazanmıştı.

YARI FİNALDEKİ RAKİBİ

Bronz madalyayı garantileyen milli sporcu, 7 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.30'da yarı finalde Tayvan'ın 1 numaralı seri başı Yun Ting Lin ile finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.

Paris'te bir başarı daha! Yarı finale yükselen milli boksör Esra Yıldız Kahraman, madalyayı garantiledi

ESRA YILDIZ KAHRAMAN KİMDİR?

Esra Yıldız Kahraman, 4 Temmuz 1997 tarihinde doğmuş, Türkiye'nin önde gelen boksörlerinden biridir. Nevşehir'de doğan Esra, genç yaşlarda boks sporuna ilgi duymuş ve bu alanda önemli başarılar elde etmiştir. Fenerbahçe SK'nın sporcusu olarak kariyerine devam etmekte olan Esra, ulusal ve uluslararası arenalarda adını duyurmuştur. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın boksörlerden biri olmuştur. Hem amatör hem de profesyonel müsabakalarda gösterdiği performansla dikkat çekmektedir. Ayrıca birçok Türkiye Şampiyonluğu ve uluslararası dereceleri bulunmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Paris Olimpiyatları Esra Yıldız Türkiye Tayvan Paris Kadın Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Mustapha Kose:

haber yanlış . Turkiyenin daha altın madalyası yok

7
1
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Gjerj Kastoroiti:

sende diğerleri gibi simarma yeter yolun açık olsun

5
1
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