Paralimpik oyunlar tarihine geçti! Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları erkekler K44 63 kiloda Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'ı 9-7 yenerek altın madalya kazandı. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Mahmut, Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşattı. Bu aynı zamanda ay-yıldızlıların Paris'teki ilk altın madalyası da oldu.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, finalde 2 numaralı seribaşı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'la karşılaştı.
PARİS 2024'TEKİ İLK ALTIN MADALYA
Maçta 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bulan Mahmut, müsabakayı altın puana götürdü. Altın puanı uzatma başlar başlamaz alan milli sporcu, maçı 9-7 kazanarak paralimpik şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki ilk altın madalyası oldu.
TEKVANDO BRANŞINDA DA İLK
Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Mahmut, Paris 2024'te de altın madalyaya uzandı. Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşadı.
Karşılaşmayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya destek verdi.
Mahmut Bozteke, karşılaşmadan sonra tatamide Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.