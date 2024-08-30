Üye Girişi
Haberler

Paralimpik oyunlar tarihine geçti! Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları erkekler K44 63 kiloda Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'ı 9-7 yenerek altın madalya kazandı. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Mahmut, Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşattı. Bu aynı zamanda ay-yıldızlıların Paris'teki ilk altın madalyası da oldu.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, finalde 2 numaralı seribaşı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'la karşılaştı.

Paralimpik oyunlar tarihine geçti! Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den

PARİS 2024'TEKİ İLK ALTIN MADALYA

Maçta 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bulan Mahmut, müsabakayı altın puana götürdü. Altın puanı uzatma başlar başlamaz alan milli sporcu, maçı 9-7 kazanarak paralimpik şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki ilk altın madalyası oldu.

Paralimpik oyunlar tarihine geçti! Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den

TEKVANDO BRANŞINDA DA İLK

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Mahmut, Paris 2024'te de altın madalyaya uzandı. Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşadı.

Karşılaşmayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya destek verdi.

Mahmut Bozteke, karşılaşmadan sonra tatamide Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Moğolistan Türkiye Tokyo Paris Paris Spor Yaşam Spor Haberler

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

 İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500

Yorumlar (1)

Yasar Unal:

Tebrikler. Önceki ekibin yapamadığını paralimpik ekibimiz gerçekleştirdi. Başarılarının devamını dilerim.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir?
title