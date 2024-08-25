Üye Girişi
Haberler

Paralimpik Milli Takımı Fransa'ya Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paralimpik milli takımı sporcuları, 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsilen 94 sporcu düzenlenen törenle Fransa'ya uğurlandı.

Paralimpik milli takımı sporcuları 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsilen 94 sporcu düzenlenen törenle Fransa'ya uğurlandı.

Paralimpik milli takımı sporcuları, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil etmek üzere 94 sporcuyla beraber Fransa'nın başkenti Paris'e uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve davetliler katılımıyla İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda tören düzenlendi. Tören sonrası sporcular, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 14.30'da Paris'e doğru yola çıktılar.

15 branşta 94 sporcu madalya için mücadele edecek

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Organizasyonda 94 sporcu Ay-yıldızlı formada ter dökecek. Türkiye oyunlara, Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı ve atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda 94 sporcu ile madalya için mücadele edecek.

"Zirvede yerimizi korumak için büyük mücadele edeceğiz"

Paralimpik oyunlarında golbol milli takımında mücadele edecek olan Sevda Altınoluk, "Biz bunun için çok iyi hazırlandık. İnşallah zirvede yerimizi korumak için büyük mücadeleler vereceğiz. Kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz" dedi.

"Bütün her şeyimizi göstereceğiz Paris'te"

Oyunlara katılacak olan 15 yaşındaki milli sporcu Meryem Nur Tunuğ ise, "Antrenmanlar gayet güzel geçti. Şu an VIP'deyiz ve herkes o kadar neşeli ve heyecanlı ki ortam mükemmel. İlk defa deneyimliyorum. Büyüklerimden tavsiye aldım bunun için heyecanlıyım. Bütün her şeyimizi göstereceğiz Paris'te. Umarım güzel başarılar elde ederiz" şeklinde konuştu.

Ciddi bir sakatlık geçirdiğini söyleyen milli yüzücü Sümeyye Boyacı, "Buraya gelmeden önce ciddi bir sakatlık geçirdim ve şu an tek bacağım ile yarışacağım" dedi.

Fatma Gül Güler: "2. kez altın madalya kazanmak istiyorum"

Kadın Golbol Milli Takımı oyuncularından Fatma Gül Güler, Paris'e 3. kez altın madalya almak için gittiklerini belirterek, "2020 Tokyo'da sergilediğimiz altın madalya performansını Paris'te de sürdürmek istiyoruz. Zirveyi bırakmamayı düşünüyoruz. Golbol'e 12 yaşında başladım ve 16 yaşında milli takıma girdim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım istanbul Türkiye Fransa Eylül Spor Tören Milli Takım Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var? Diamond Tema ne dedi, Türk halkına hakaret mi etti? Diamond Tema tutuklandı mı? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi ne zaman, ner Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi gerçek mi? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi gerçek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü?25 Ağustos Pazar Whatsapp sorunları! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Ağustos Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Tomris filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tomris filmi ne zaman, nerede çekildi? Son Sığınak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Sığınak filmi ne zaman, nerede çekildi? Kovan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kovan filmi ne zaman, nerede çekildi? Kovan filmi gerçek mi, yaşanmış mı? Armageddon filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Armageddon filmi ne zaman, nerede çekildi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Christoph Daum öldü mü, neden öldü? Christoph Daum kimdir, Fenerbahçe'yi çalıştırdı mı? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Ağustos 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var?
title