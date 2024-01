Pamukkale Belediyesi, 32 Spor Tesisi Açılışını Gerçekleştirdi

Pamukkale Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 191 milyon TL değerindeki 32 spor tesisinin açılış töreninde konuşan Başkan Örki, " Pamukkale'yi bir spor kenti yapmak için çıktığımız yolda önemli noktalara vardık. İlçemizin dört bir yanını spor tesisleri ile donattık" dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 32 adet spor tesisinin açılış töreni Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Lisesi'ne yapılan ragbi sahasında gerçekleşti. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz, Denizli Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Denizli Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, okula adını veren Kaynak ailesi adına iş insanı Mustafa Kaynak, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Akköy ve Akvadi'de bulunan nizami futbol sahaları FİFA standartlarında zeminle döşenerek, soyunma odaları ve tribünleri ile resmi müsabaka oynanır hale getirildi. Pamukkale Belediyesi tarafından Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne ragbi sahası, Denizli Lisesi'ne halı saha ve tenis kortu, 5 okula halı saha inşa edildi. Ayrıca 16 mahalleleye halı sahalar yapıldı. Pamukkale mahallesine ise halı saha, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahasından oluşan spor kompleksi inşa edilirken, Akköy'e voleybol sahası, Siteler Mahallesi'nde de basketbol sahası yapıldı.

"32 adet spor tesisinin toplam maliyeti 191 milyon TL"

Göreve geldiğinde hayalini kurduğu bir konunun daha gerçeğe dönüşmesini sağlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeye yapılan spor tesisi yatırımlarının toplam maliyetinin 191 milyon TL'yi bulduğunu ifade etti. Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımının lokomotif olduğunu belirten Başkan Örki, "Takımımızı 1. Lig'e kadar çıkardık ve bugün gruplarında lider durumdalar. Aktif olunan branş sayımızı 14'e kadar çıkardık. Bugün milli sporcu sayımız 22, milli antrenör sayımız ise 6'ya ulaştı. Bu sayıyı daha da artırmak için ilçemize 32 adet spor tesisi kazandırdık. 23 halı saha ile birlikte ragbi ve futbol sahası olarak kullanılabilecek bu spor tesisi var. 2 adet tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, 2 adet voleybol sahası ve 2 adet FIFA standartlarında zemine sahip 2 adet futbol sahası yaptık. Bu kıymetli yatırımlarımızın 8 tanesini okullarımızın içindeki alanlara inşa ettik. Bu yatırımların bugünkü güncel değeri toplam 191 milyon TL. Bu kadar büyük yatırımları gerçekleştirmemizi sağlayan, sporu ve sporcuyu sonuna kadar destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Bu işler öyle kolay olmuyor. Milletvekillerimiz, teşkilatımız arkamızda olmasa bunları hayal bile edemezdik. Bugün geldiğimiz noktada hayallerimizin gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Spor tesislerimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı nesiller yetişecek. İnşallah daha da güzelleri yapılacak. Daha nice başarılara diyor. Tesislerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Bu tesisler şampiyona sayısını artıracaktır"

Pamukkale'yi spor kenti yapma yolunda Başkan Örki'nin önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise "32 tesisin açılışını yapmak Avni Örki'nin, Pamukkale Belediye'mizin başarısını gösterir. Cumhur ittifakı olarak gerek Osman Başkanımızla, gerek Avni Başkanımızla çok kıymetli başarılara imza attık. Gelecek dönemde de var gücümüzle yeni başarılar için yola devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyet'imizin kazanımlarını korumaya, milliyetçilik duygusunu ifade etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Pamukkale ilçemize bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Spor hayatın kendisidir"

Pamukkale'ye kazandırılan 32 tesisin çok önemli olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bu tesisler, on binlerce gencimizin spor yapmasına imkan sağlayacak. Gençlik demek şehrimizin, ülkemizin geleceği demek. Onlar için her türlü imkanı sağlamamız gerekiyor. Spor hayatın kendisidir. Sporda ahlak, ekip ruhu, başarı vardır. Bunlar ile gençlerimiz hayata, geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımız sporla, kültürle, sanatla daha başarılı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel eserleri kazandıran Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah Denizli'miz her alanda olduğu gibi sporda da daha ileri gidecektir. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah daha güzel hizmetler yapmayı Allah'ım bize nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Pamukkale Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 32 spor tesisinin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra paramotor gösterisi ile alana ragbi gösteri maçının topu sahaya ulaştırıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ragbi takımları arasında yapılan gösteri maçının başlangıç vuruşunu yaptı. Öğrencilerin katılımı ile yapılan koşu yarışmasının startını da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan verdi. Sahada kurulan alanlarda Taekwondo, Karate ve Güreş branşlarında gösteri müsabakaları yapıldı. Koşu yarışmasında birinci olan Bhaki Bankhlodot, Mert Pakmak ve Umut Kaan Sarı'ya ödülleri düzenlenen törenle verildi. - DENİZLİ