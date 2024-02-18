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Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası Tamamlandı

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada 2 Türkiye rekoru kırıldı ve 1 Türkiye rekoru egale edildi. Toplamda 407 sporcu yarışmalara katıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası tamamlandı.

Tozkoparan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 2 Türkiye rekoru kırılırken, 1 de Türkiye rekoru egale edildi.

Toplamda 23 spor kulübünden 181'i kadın, 226'sı erkek olmak üzere 407 sporcunun katıldığı organizasyonda küçükler, yıldızlar ve açık yaş grubunda su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde yarışlar gerçekleştirildi.

Bakırköy Ata Spor Kulübünden Arda Karacabay, Genç (A)-B 16-17 yaş grubundaki 50 metre çift palet disiplininde 20.37 saniyelik derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübünden Masal Özgü Koyuncu, 50 metre çift palette 23.43 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, 100 metre çift palette kendisine ait olan 51.58 saniyelik Türkiye rekoru derecesini tekrarladı.

Organizasyona ilişkin açıklamada bulunan TSSF Başkan Vekili Kadir Sağlam, kırılan yeni rekorlardan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yeni sezona çok başarılı bir organizasyonla başladıklarını vurgulayan Sağlam, "Madalya kürsüsüne çıkan ve rekorlara imza atan tüm sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini gönülden kutluyorum. Ayrıca yarışmalarda mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Federasyon olarak yeni sezonda başarılarımızın her branşta artarak devam etmesi için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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