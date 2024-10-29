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Özvatan Gençlikspor'dan Kayserigücü FK'ya 7-0'lık Fark

Özvatan Gençlikspor'dan Kayserigücü FK'ya 7-0'lık Fark
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Süper Amatör Küme A Grubu'nda Özvatan Gençlikspor, Kayserigücü FK'yı 7-0 mağlup ederek ligin 2. haftasında 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta Resul Yıldırım 4 golle ön plana çıktı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 2. haftasında Özvatan Gençlikspor, rakibi Kayserigücü FK'yı 7-0 farklı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Samed Armut, Sinem Özpınar, Fatih Yıldırım

Kayserigücü FK: Batuhan Güven, Alican Kütükcüoğlu, (Emre Kepez dk.46), İsa Can Kara, Önder Karaardıç, (Mahmut Açıkel dk.46), Fatih, Sebahattin Kaya, Baran Özçetin, (Melik Gökbaş dk.80), Ahmet Demir, Bayram Altundağ, Umutcan Güzel, (Kamil Açıkel dk.25), Eren Ünlü, (Ayaz Ateş dk.65)

Özvatan Gençlikspor: Ali Birol, Sedat Sönmez, Mert Akgöz, Erdem Demir, Kadir Aydoğdu, (Serdar Ekinci dk.83), İsmail Erdi Halis, (Mustafa Türker dk.83), Mehmet Şahin Dinç, Yunus Emre Büyükçekiç, (Mücahit Mehmet Karen dk.67), Serhat Kahraman, Mustafa Büyükçekiç, (Şahin Çavuş dk.67), Resul Yıldırım

Goller: Resul Yıldırım (4), Serhat Kahraman, İsmail Erdi Halis, Mücahit Mehmet Karen (Özvatan Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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