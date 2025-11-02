Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Maratonu'na Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Maratonu'na Katıldı
Güncelleme:
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen 47'nci İstanbul Maratonu'na katıldı.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen 47'nci İstanbul Maratonu'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel 47'ncisi düzenlenen İstanbul Maratonu'na katıldı.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 47'nci kez gerçekleştiriliyor. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişindeki metrobüs durağından başladı. Maratonun startını; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve protokol üyeleri verdi.

Maraton öncesi konuşan Özgür Özel, "Değerli İstanbullular, hepimizin ayrı meşguliyetleri ayrı tercihleri ayrı mücadeleleri var. Ama bugün hep birlikte bu Pazar gününde, dünyanın en güzel şehrinde spor yapacağız. Tadını çıkarın morallerimizi yüksek tutalım her şey çok güzel olacak" dedi.

