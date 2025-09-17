Haberler

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Üst Tura Yükseldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Şiran Yıldız Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek bir üst tura geçti. Maçta golleri Badji ve Feyzi Yıldırım kaydetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Şiran Yıldız Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Çağrı Ateş, Burak Bakırtaş

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Çağlayan Menderes, Emirhan Başyiğit, Yusuf Çağlar Kefkir, Kerem Atakan Kesgin (Mert Çelik dk. 91), Emre Gökay (Eymen Yurdcu dk. 104), Erdem Güleç (Savaş Ala dk. 46), Mehmet Talha Şeker (Kamil Fidan dk. 91), Yılmaz Cin, Badji (Malle dk. 20, Campos dk. 70)

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Şiran Yıldız Spor Kulübü: Ömer Can, Ömer Çoban, Rıdvan Demir, Furkan Yıldırım (Ömer Şerif Kurt dk. 105), Osman Buğra Uysal (İsmet Kaan Arslan dk. 74), Hasan Hüseyin Kuzuoğlu (Emirhan Özmet dk. 46), Tuncer Baysal, Recep Berkay Yıldırım (Ramazan Tarık Ergut dk. 46), Tolga Divrik (Ali Arashan Altuntaş dk. 46), Vedat Çıkın, Oğuzhan Selen

Teknik Direktör: Kazım Akgün

Goller: Furkan Yıldırım (dk.4) (Şiran Yıldız Spor) Badji (dk. 11 pen.), Feyzi Yıldırım (dk. 92) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Savaş Ala, Yusuf Çağlar Kefkir (Sivasspor), Vedat Çıkın, Onur Beşli (Şiran Yıldız Spor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
