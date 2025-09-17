Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Üst Tura Yükseldi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Şiran Yıldız Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek bir üst tura geçti. Maçta golleri Badji ve Feyzi Yıldırım kaydetti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Şiran Yıldız Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Çağrı Ateş, Burak Bakırtaş
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Çağlayan Menderes, Emirhan Başyiğit, Yusuf Çağlar Kefkir, Kerem Atakan Kesgin (Mert Çelik dk. 91), Emre Gökay (Eymen Yurdcu dk. 104), Erdem Güleç (Savaş Ala dk. 46), Mehmet Talha Şeker (Kamil Fidan dk. 91), Yılmaz Cin, Badji (Malle dk. 20, Campos dk. 70)
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Şiran Yıldız Spor Kulübü: Ömer Can, Ömer Çoban, Rıdvan Demir, Furkan Yıldırım (Ömer Şerif Kurt dk. 105), Osman Buğra Uysal (İsmet Kaan Arslan dk. 74), Hasan Hüseyin Kuzuoğlu (Emirhan Özmet dk. 46), Tuncer Baysal, Recep Berkay Yıldırım (Ramazan Tarık Ergut dk. 46), Tolga Divrik (Ali Arashan Altuntaş dk. 46), Vedat Çıkın, Oğuzhan Selen
Teknik Direktör: Kazım Akgün
Goller: Furkan Yıldırım (dk.4) (Şiran Yıldız Spor) Badji (dk. 11 pen.), Feyzi Yıldırım (dk. 92) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Savaş Ala, Yusuf Çağlar Kefkir (Sivasspor), Vedat Çıkın, Onur Beşli (Şiran Yıldız Spor) - SİVAS