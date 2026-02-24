Haberler

Sivasspor ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçında Özbelsan Sivasspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederek 5 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Sivas temsilcisi, lig genelinde 35 puana ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 yenen Özbelsan Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında galip gelemedi.

Ligin 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 23. haftada ise deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

24. haftada konuk olduğu SMS Grup Sarıyerspor'a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 25. haftada evinde İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi dün ise sahasında Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 27 haftalık bölümde 8'er galibiyet ve mağlubiyet ile 11 beraberlik alarak 35 puan topladı.

Sivasspor, ligin 28. haftasında 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede

Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı