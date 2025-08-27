Özbelsan Sivasspor, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dayanıklılık ve pas çalışmaları yaptı.

Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

???????Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.