Özbelsan Sivasspor, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde ise pas ve atletik oyunlarla günü noktaladı.

Yiğidolar, yarın saat 17.00'de basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS