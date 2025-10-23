Özbelsan Sivasspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştirildi.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşma öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan Yiğidolar, duran top organizasyonlarıyla idmanı noktaladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, bu antrenmanla birlikte Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor