Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 7. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde dün deplasmanda Van Spor FK ile karşılaşan ve golsüz berabere kalan Özbelsan Sivasspor, bugün Erzurum'da yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından top kontrol çalışması yapan Yiğidolar, yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Van Spor FK maçında oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak kırmızı-beyazlılar, 23 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor, 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS