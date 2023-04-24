Ozan Tufan sanki yıllardır Liam Rosenior'u bekliyormuş! İngiltere'de rekor kırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Liam Rosenior yönetiminde çıktığı 8 iç saha maçının 7'sinde kalesini gole kapattı. Takıma oynattığı pas oyunuyla beğeni toplayan Rosenior, Ozan Tufan'ın da kariyerinde yeni bir sayfa açmasını sağladı. Milli futbolcu, bu sezon Hull City formasıyla çıktığı 27 maçta 8 kez fileleri havalandırdı ve kariyer rekoru kırdı.

Hull City, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde bambaşka bir kimliğe büründü. İç sahada fırtınalar estiren İngiliz ekibinde Ozan Tufan, kariyer sezonunu yaşıyor.

İÇ SAHADA AMAN VERMİYORLAR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde iç sahada çıktığı 8 maçta 7 galibiyet aldı. Pasa dayalı oyunuyla dikkatleri üzerine çeken İngiliz ekibinde Ozan Tufan'da performansıyla parladı.

OZAN TUFAN'DAN KARİYER REKORU

Ozan Tufan bu sezon Hull City ile ilk 11'de çıktığı 27 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Milli futbolcu böylece kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı. Tufan, Rosenior yönetimindeki Hull City'nin anahtar futbolcularından biri oldu.