Ozan Tufan: "Artık olgun bir Ozan Tufan var"

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Hull City takımından transfer ettiği Ozan Tufan, "11 yıl önce gelişim çağındaydım, futbolu öğrenmeye çalışıyordum. Şimdi ise sahada tecrübemi yansıtmaya çalışan, hatalarından ders çıkaran daha olgun bir Ozan var" dedi.

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, kariyerindeki dönüşümü, saha içi performansı, özel yaşamındaki değişimler ve futbola bakış açısını Trabzonspor dergisine anlattı. Maçlardan sonra biriysel videolarını izlediğini belirten Ozan Tufan, "Her maçtan sonra bireysel videolarım geliyor, hem maçın 90 dakikalık genel periyotunu, hem de kendi pozisyonlarımı izliyorum. Olumlular mutlu ediyor ama doğal olarak olumsuz yaptığım işler de oluyor ve bu beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bunları minimize etmek için ne yapmam gerektiğini inceliyorum, notlar alıyorum, sonraki antrenmanlarda hatalarımı gidermek için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Forma sırılsıklam olana kadar mücadele ederim"

Her maçta elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını belirten Tufan, " Öncelikle sahada benim ve takımın ne hissettiği önemli. Ama tabii ki taraftarı mutlu etmeye çalıyoruz. Kendi açımdan bakarsam, her maçta elimden geleni yapmaya ve o forma sırılsıklam olana kadar oynamaya çalışan biriyim. Verilen görevi yerine getirmek önemli. Bireysel bir oyun değil, takım önemli. Ben de takımıma yardımcı olmak için çok çalışmaya, hep pozitif olmaya çalışıyorum" dedi.

"Nerede oynarsam oynayım tek yapmak istediğim sonuna kadar mücadele etmek"

Sahanın içinde kazanmaktan başka bir şey düşünmediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Fatih Tekke hocamla da görüştüm, birçok mevkide oynayabilmemin avantajını kullanmak istiyor. Ama en önemlisi doğru kullanmak ve takıma en yüksek katkı vermek. Açıkçası çok yönlü olmaktan, birçok mevkide oynamaktan memnunum. Ama sonuçta tek yapmak istediğim, nerede görev yaparsam yapayım kanımın, canımın, terimin son damlasına kadar mücadele etmek. Her zaman aynı performansı gösteremeyebiliriz, bu her futbolcu için gerçekçi bir durum ama taraftarımız inansın ki, maçın bir saniyesinde bile kazanmaktan ve takımıma katkı yapmaktan başka bir şey düşünmem" diye konuştu.

"VAR futbolun doğasına müdahale ediyor"

Süper Lig ile Championship arasındaki farkları değerlendiren Ozan, "İngiltere'de daha fiziksel güce dayalı bir futbol var. Her şey sistem dahilinde orada. Ama Türkiye'de daha çok pas oyunu ve taktiğin ön plana çıktığı bir lig var, keyifli oluyor burada. Ayrıca Championship'te VAR uygulaması yok. Ama gerçek şu ki, benim VAR'dan yararlandığım veya mağdur olduğum anlar oldu. Elime çarpan bir top gol olmuştu, bir başka durumda ofsayt olmayan pozisyonda gol iptal olmuştu. Ama bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Ben futbola başladığımda VAR yoktu ve futbolu, doğallığı ile sevdik. Ben futbolun doğasıyla çok da oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki futbolda adaleti sağlamak önemli" cümlelerine yer verdi.

"Babamın çalışma şartlarını görünce başarmam gerektiğini anladım"

Bir maden işçisinin oğlu olarak büyüyen Ozan, o günlerin etkisini şöyle anlattı:

"Ben altyapıda oynarken babam her gün işe gider, madene girerdi. Birkaç kez onunla birlikte ben de gittim, çalıştığı ortamı, yaşadığı zorlukları, duyguları gördüm ve dayanamadım. Onun çalıştığı koşulları görünce her zaman, onları nasıl mutlu edebilirim diye düşünürdüm. Bunun için benim bir şeyleri başarmam gerekirdi, bu bilinçle çok çalışıp buralara kadar geldim. Onları mutlu ettiğimi düşünmek gurur verici benim için."

"Evlilikten sonra futbolum değişti"

Profesyonel hayatın olmazsa olmazlarına da değinen Ozan, eşinin etkisini vurgulayarak, "Eşimle tanıştıktan sonra bakış açım değişti. Onun yönlendirmeleriyle hatalarımı azalttım ve kariyerim yükselişe geçti" dedi.

"Danimarka'ya attığım golü unutamıyorum"

Genç yaşta ay-yıldızlı formayla deplasmanda Danimarka'ya attığı golü unutamadığının altını çizen Tufan, "Uzun süredir Danimarka'yı yenemiyorduk. Uzatmalarda, uzaktan çok güzel bir gol atmıştım ve 2-1 kazanmıştık. Kariyerimin dönüm noktalarından biriydi. Milli formayla ilk golümdü, hiç unutmam ve hep gururlanırım" ifadelerini kullandı.

"Maçtan önce oğlumla konuşurum"

Maç öncesinde oğluyla konuştuğunu belirten Ozan Tufan, "Oğlum Aren Kuzey'le konuşurum. En sonunda 'Baba gol gol gol' der ve bu beni çok motive eder" açıklamasını yaptı.

Kariyeri boyunca etkilendiği futbolcuların, Kevin de Bruyne'yi ve Toni Kroos olduğunu söyleyen Ozan, "Küçüklüğümden itibaren çok fazla zorluk yaşadım, çok mücadele ettim. En aşağıyı da gördüm, tepeyi de. 'Karmaşık Bir Hayat' türünde bir başlık anlatabilirdi hayatımı" dedi.

Ozan Tufan, en iyi 11'inde ise şu isimlere yer verdi:

"Uğurcan, Dani Alves, Ramos, Pique, Marcelo, Busquets, de Bruyne, David Silva, Messi, Mbappe, Cristiano Ronaldo." - TRABZON