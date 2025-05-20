Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
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Uzak Şehir dizisi oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamında yer alması büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, Ronaldo'nun EURO 2020'de Coca-Cola şişelerini kaldırarak verdiği mesajı hatırlatarak oyuncuları eleştirdi. Diziyi boykot edeceğini açıklayan izleyiciler, "Ronaldo kadar vicdanlı olsaydınız" yorumları yaptı.

Kanal D'de yayınlanan ve büyük ilgi gören "Uzak Şehir" dizisinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, yaptıkları bir reklam anlaşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncuların, İsrail'e verdiği destek nedeniyle birçok ülkede boykot edilen Coca-Cola markasının reklam yüzü olmaları, izleyiciler arasında büyük tepkiye neden oldu.

İkiliye yönelik eleştiriler çığ gibi büyürken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı hem oyuncuları hem de diziyi boykot edeceğini duyurdu. Paylaşımlarda özellikle Coca-Cola markasının İsrail bağlantısı vurgulanırken, duyarlı davranmadıkları gerekçesiyle Akbaba ve Ünsal'a yönelik ağır eleştiriler yöneltildi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

"RONALDO KADAR OLSAYDINIZ KEŞKE"

Akbaba ve Ünsal'a yönelik tepkiler sürerken ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020 basın toplantısında gösterdiği tavır yeniden gündeme geldi. Ronaldo'nun önünde duran Coca-Cola şişelerini kaldırıp "su için" mesajı vermesi, kullanıcılar tarafından örnek gösterildi. Tepkilerini sert şekilde dile getiren bazı kullanıcılar, "Ronaldo kadar vicdanlı olsaydınız keşke" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise "Coca-Cola'nın reklamını reddeden şu adam kadar olamadı" diyerek eleştirisini dile getirdi.

İşte ikilinin o paylaşımları;

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Kardeşim bu içeceğin yasal olarak satışı var mı bu ülkede? EVET VAR!! Eeee neyin tantanasını yapıyorsunuz siz? Adamlar reklam yapıp paralarını kazanıyorlar. Bazı insanların geçim kaynağı bu!! Gidin meclise söyleyin amcalarınıza ve dayılarınıza yasaklasınlar bu markayı! Boşuna laga luga yapmayın işinize bakın. Hadeee.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme95
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Haber YorumlarıTheC:

1970'lerde güzel para veriyorlar diye birçok yeşimçam ünlüsü pornocu oldu... Yani diyeceğim o ki para her şey değil. Omurga lazım duruş lazım... Bunları izlemeyin cezalandırın ki ibret olsun.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıFirat Tas:

AKP'li oyuncular işte ne beklersin AKP'nin kendisi Gazze bombalanırken İsrail'e ticaret gemilerini yollamamışmıydı

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Kişi sevdiği ile beraberdir CENABI ALLAH GAZZE de yaşanılanları bunların başına verdiğinde ozaman da reklamını yapsınlar da görelim

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıhgyhwtkjsv:

Çok Üzgün bir şey para için??

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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