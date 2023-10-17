Oyundan çıkarken hocasının yüzüne bakmayan milli futbolcu neye uğradığını şaşırdı
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Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Mısır maçında oyundan çıkardığı Said Benrahma yüzüne bakmayınca futbolcunun yakasına yapıştı.
Mısır ile Cezayir hazırlık maçında kozlarını paylaştı. 1-1 sona eren maçın 63. dakikasında ilginç anlar yaşandı.
FUTBOLCUNUN YAKASINA YAPIŞTI
Cezayir Teknik Direktörü Djamel Belmadi, 63. dakikada deneyimli futbolcu Said Benrahma'yı oyundan aldı. Benrahma kenara gelirken Belmadi'yi görmezden gelince ise olanlar oldu. Oldukça sinirlenen Belmadi, futbolcusunun yakasına yapıştı.
BENRAHMA ŞAŞTI KALDI
Şaşkınlığı yüzüne yansıyan Benrahma'nın o anları sosyal medyada gündem oldu. Video kısa süre içinde futbolseverlerden binlerce yorum aldı.