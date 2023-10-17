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Oyundan çıkarken hocasının yüzüne bakmayan milli futbolcu neye uğradığını şaşırdı

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Spor Haberleri

Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Mısır maçında oyundan çıkardığı Said Benrahma yüzüne bakmayınca futbolcunun yakasına yapıştı.

Mısır ile Cezayir hazırlık maçında kozlarını paylaştı. 1-1 sona eren maçın 63. dakikasında ilginç anlar yaşandı.

FUTBOLCUNUN YAKASINA YAPIŞTI

Cezayir Teknik Direktörü Djamel Belmadi, 63. dakikada deneyimli futbolcu Said Benrahma'yı oyundan aldı. Benrahma kenara gelirken Belmadi'yi görmezden gelince ise olanlar oldu. Oldukça sinirlenen Belmadi, futbolcusunun yakasına yapıştı.

BENRAHMA ŞAŞTI KALDI

Şaşkınlığı yüzüne yansıyan Benrahma'nın o anları sosyal medyada gündem oldu. Video kısa süre içinde futbolseverlerden binlerce yorum aldı.

Oyundan çıkarken hocasının yüzüne bakmayan milli futbolcu neye uğradığını şaşırdı

Oyundan çıkarken hocasının yüzüne bakmayan milli futbolcu neye uğradığını şaşırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Cezayir Mısır Spor Haberler

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