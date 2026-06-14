Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Fransa'da gümüş madalya kazandı
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Paravolley Gümüş Milletler Ligi'nde gümüş madalya kazandı. Milli takım, Çekya, Hollanda, Fransa ve Letonya'yı yenerek ikinci oldu.
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Paravolley Gümüş Milletler Ligi'nde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Nantes kentinde düzenlenen 2026 Paravolley Gümüş Milletler Ligi, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, organizasyonda Çekya, Hollanda, Fransa ve Letonya'yı mağlup ederken sadece Sırbistan maçını kaybetti.
Milli takım, 3. kez yer aldığı organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak