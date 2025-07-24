Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Öncesi Son Kampını Tamamladı

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Karaman'da tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 27 Temmuz-2 Ağustos 2025 tarihleri arasında Macaristan'ın Gyor kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Karaman'da gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 gün süren kamp süreci boyunca yoğun bir antrenman temposuyla hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, Karaman'dan Avrupa yolculuğu için ayrıldı. Daha önceki yıllarda da Karaman'da kamp yapan milli takım, bu kampların ardından katıldıkları uluslararası turnuvalarda önemli başarılara imza atmıştı.

Başantrenör Aziz Hopyar yönetimindeki milli takımın teknik kadrosunda yardımcı antrenörler Tarık Çoban ve Erhan İşçi ve fizyoterapist Seçkin Serdar yer alıyor.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen milliler, hem bireysel hem de takım performanslarını en üst seviyeye çıkarmak adına Karaman kampında yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, milli takımın Karaman'daki kamp sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımımızın ilimizde gerçekleştirdiği her kamp bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Karaman'da geçirilen her kamp sonrası milli takımımızın uluslararası başarılarına tanıklık etmek bizleri onurlandırıyor. Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tam. Tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve emeği geçen herkese yürekten başarılar diliyorum" dedi. - KARAMAN