Oturacak Voleybol Milli Takımı, Ukrayna'ya Yenildi Ama Çeyrek Finale Yükseldi!
Oturacak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Macaristan'daki organizasyonda grubu 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 4. tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu.
Macaristan'ın Györ kentindeki organizasyonda milliler, 25-21, 25-19, 25-15'lik setlerle 3-0 yenilerek grubu 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 4. tamamladı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla bir üst tura yükselmeye hak kazandı.
Türkiye, çeyrek final maçında yarın 17.30'da Bosna Hersek ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor