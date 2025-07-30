Oturacak Voleybol Milli Takımı, Ukrayna'ya Yenildi Ama Çeyrek Finale Yükseldi!

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Oturacak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Macaristan'daki organizasyonda grubu 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 4. tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu.

Macaristan'ın Györ kentindeki organizasyonda milliler, 25-21, 25-19, 25-15'lik setlerle 3-0 yenilerek grubu 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 4. tamamladı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla bir üst tura yükselmeye hak kazandı.

Türkiye, çeyrek final maçında yarın 17.30'da Bosna Hersek ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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