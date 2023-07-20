Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletli için Eskişehir'de eylem yapıldı

Otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletli vatandaş için Eskişehir'de eylem yapıldı

Bisikletli Yaşam Platformu adına ortak basın açıklaması yapan Seçil Çam Can:

"Bisikletlilerin ölümü ile sonuçlanan çarpışma davalarının bilinçli taksirle açılmasını talep ediyoruz"

"Bu tür olayları kaza değil, cinayet olarak görüyoruz"

ESKİŞEHİR - İstanbul Bostancı sahilinde bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden bisikletli vatandaş için Türkiye'nin çoğu noktasında eş zamanlı eylem düzenleyen bisikletçiler, Eskişehir'de yaptıkları basın açıklamasında trafikte kendilerine saygı duyulması konusunda çağrıda bulundular.

Geçtiğimiz gün İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı mahallesindeki iskelenin önünde seyreden profesyonel bisiklet grubunun karşıdan karşıya geçtiği esnada lüks otomobilin çarpması sonucunda 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bisiklet sürücüsüne çarpan aracın içerisinde uyuşturucu madde olduğu ve polis kontrol noktasından kaçtığı iddiaları dikkat çekerken, sürücünün hala yakalanamamış olması büyük tepki topladı. Konuyla ilgili sosyal medyada organize olan bisiklet grupları, Türkiye'nin çoğu noktasında eş zamanlı bir şekilde eylem yaptı. Eskişehir'de basın açıklaması yapmak için saat 19.30'da Kanlıkavak Parkı'nda bir araya gelen çok sayıda bisikletli vatandaş, trafikte kendilerine saygı duyulması konusunda çağrı yaptı. Bisikletlilerin ölümü ile sonuçlanan çarpışma davalarının bilinçli taksirle açılmasını talep eden bisikletliler, 'Bisikletime çarparsan ölürüm' sloganları ile Eşenkara Mahallesi'ne doğru pedal çevirdi.

"Bisikletlilerin ölümü ile sonuçlanan çarpışma davalarının bilinçli taksirle açılmasını talep ediyoruz"

Bisikletli Yaşam Platformu adına ortak basın açıklaması yapan Seçil Çam Can, ülkede son yıllarda gerek spor gerekse ulaşım amaçlı bisiklet kullanımının arttığı söyledi. Bisikletin yerinin vazgeçilmez olduğu ifade eden ve araç sahiplerinin kendilerine saygı duyması konusunda çağrı yapan Can, "Bisiklet ulaşımda hak ettiği yeri bulamamıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar yeterli değildir. Her yıl yüzlerce bisikletli dostumuzu kural tanımaz, alkollü, emniyet şeridi ve hız sınırı kurallarını ihlal eden canilere kurban veriyoruz ve artık yeter diyoruz! Son iki yılda yaşamını kaybeden bisikletli sayısı 350'yi geçmiştir. Türkiye'de her hafta 2 kişi bisikletliyle yolda giderken araç çarpması sonucu hayatını kaybetmektedir. Dün sabah İstanbul Bostancı'da antrenman için arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan bisikletli Doğanay Güzelgün, otomobilinde uyuşturucu ve alkol bulunan bir trafik canavarının çarpması sonucu trafik cinayetine kurban gitmiştir. Kaza değil cinayet olarak gördüğümüz bisiklet kullanıcılarının ölümleri ile sonuçlanan çarpışma davalarının da bilinçli taksirle açılmasını talep ediyoruz. Türkiye'de sayısı 100'ü aşan bisikletli grup, topluluk ve dernekler olarak Umut, Zeynep, Aşkım, Batuhan, Kemal Özer, Doğanay ve tüm kaybettiklerimizin anılarını yaşatırken davalarının takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bisikletli ölümleri son bulsun" dedi.