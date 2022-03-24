Osmaniye'de Yaşlılar Haftası bocce turnuvası sona erdi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında kurumlar arası düzenlenen bocce turnuvasında Özden Huzurevi takımı şampiyon oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Özden Huzurevi bocce sahasında düzenlene turnuvaya 16 takım katıldı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, şampiyon olan Özden Huzurevi takımına Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tarafından kupa ve madalya verildi.