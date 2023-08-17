Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye'nin En Modern Atletizm Salonu Sporculara Ev Sahipliği Yapıyor

Osmangazi Belediyesi'nin Türk sporunun hizmetine sunduğu Türkiye'nin en modern atletizm salonu, geleceğin yıldız sporcularına ev sahipliği yapıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 73 metre çatı açıklığıyla aynı zamanda Türkiye'nin en büyüğü olan Osmangazi Atletizm Salonu'nda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarı elde eden Osmangazi Belediyespor'un milli sporcuları ile bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesi'nin Türk sporunun hizmetine sunduğu Türkiye'nin en modern atletizm salonu, geleceğin yıldız sporcularına ev sahipliği yapıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 73 metre çatı açıklığıyla aynı zamanda Türkiye'nin en büyüğü olan Osmangazi Atletizm Salonu'nda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarı elde eden Osmangazi Belediye spor'un milli sporcuları ile bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesi'nin 'Sporla Gelişen Bursa Sağlıklı Yetişen Nesiller' idealiyle hayata geçirdiği spor yatırımları, meyvelerini vermeye başladı. Bugüne kadar ilçenin dört bir yanında birçok spor tesisi hizmete açıp, altyapıdan Türk sporuna sayısız sporcu yetiştiren Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Osmangazi Atletizm Salonu ile spor yatırımları konusunda hizmet çıtasını en yükseğe taşıdı.

Mustafa Dündar: "Açıldığı günden itibaren 24 farklı şampiyonaya ev sahipliği yaptı"

Küçükbalıklı Mahallesi'nde 73 metre çatı ara mesafesi ile 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen uluslararası standartlardaki dev spor tesisini basın mensuplarıyla birlikte gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlere spor yapmaları için en iyi imkanları sunduklarını, bunun karşılığını da kısa sürede aldıklarını belirtti. Osmangazi Atletizm Salonu'nun Avrupa standartlarının üzerinde bir tesis olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Türkiye'nin en büyüğü ve en güzeli bu tesis. Böyle bir tesiste müsabakalara hazırlanan sporcularımız, ayrı bir motivasyon ve özgüven kazanıyor. Birçok milli sporcumuz bu salonda antrenman yapıp müsabakalara çıkıyor. Devlet olarak en iyi yerdeyiz, en güzelini yapıyoruz. Bu salon, açıldığı günden itibaren 24 farklı şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Şehrin merkezinde, sporun merkezi burası oldu" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak farklı bölgelerde birçok spor tesisi ile hizmet verdiklerini anlatan Başkan Dündar, özellikle yaz spor okullarında 5 ayrı havuzda 15 bin çocuğun eğitim aldığını, bunun yanında ilçedeki 64 amatör spor kulübüne, tesis, malzeme ve ulaşım desteği verdiklerini kaydetti.

Başarılı sporculara ödülleri takdim edildi

Basın mensuplarına spor salonundaki birimler hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, daha sonra başarılı sporculara ödül takdim etti. Başkan Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte 400 metre engellide Dünya ve Avrupa Şampiyonu Berke Akçam, 110 metre engellide Balkan Şampiyonu Ayetullah Demir, disk atmada Balkan Şampiyonu Enes Çetinkaya ve çekiç atmada Balkan Şampiyonu ve dünya şampiyonası finalisti Emre Çiftçi'nin yanı sıra farklı branşlarda başarılı olan sporcuları tebrik ederek ödül verdi. Salondaki farklı platformlarda antrenman yapan sporcuları basın mensuplarıyla birlikte izleyen Dündar, sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi.

Osmangazi Atletizm Salonu, Küçükbalıklı Mahallesi'nde 73 metre çatı ara mesafesi ile 15 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. 8 kulvarlı pistin ise bin kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor. 120 metre pist uzunluğunun yanı sıra, 6 koşu ve 4 ısınma kulvarı yer alıyor. Salonda, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) belirlediği 2 bin lükslük aydınlatma değerini karşılayan armatürler ile 356 adet özel tasarım LED aydınlatma armatürü bulunuyor. Ayrıca salonda, IAAF'ın belirlediği standartlarda hakem odaları, sporcular için kondisyon salonu, fitness, duş, kafeterya ve basın odası gibi fiziki mekanlar da inşa edildi. Dev tesisin iklimlendirme (ısıtma ve soğutma) ihtiyacı için salonun ısısını istenilen değerlerde tutan otomasyonlu klima santrali kuruldu. Salonun, ısıtma ve sıcak su ihtiyacı güneş panellerinden karşılanırken, engelli sporcular için de engelsiz bir ortam oluşturuldu. - BURSA