Osmancık Belediye Başkanı Güreşçi Ruşen Arda Güler'i Altınla Ödüllendirdi

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan güreşçi Ruşen Arda Güler'i altınla ödüllendirdi. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü sporcusu Osmancıklı güreşçi Ruşen Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 110 kiloda Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Türkiye'ye dönen sporcu memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde davul zurna ile karşılandı. Milli sporcu için Osmancık Belediyesi önünde kurban kesilerek dua edildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan güreşçi Ruşen Arda Güler'i altınla ödüllendirdi.

Ankara TEDAŞ Spor Kulübü sporcusu Osmancıklı güreşçi Ruşen Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 110 kiloda Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Türkiye'ye dönen sporcu memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde davul zurna ile karşılandı. Milli sporcu için Osmancık Belediyesi önünde kurban kesilerek dua edildi.

Belediye Başkanı Gelgör ve 2022 Pırlanta Pirinç Festivali Başpehlivanlık Güreşleri Güreş Ağası Selman Erdoğan, başarılı sporcuyu tebrik ederek çeyrek altınla ödüllendirdi.

Gelgör, törende yaptığı konuşmada, Osmancık Belediyespor'un altyapısında başarılı sporcuların yetiştiğini söyledi.

Gelecekte daha büyük başarılar beklediklerini belirten Gelgör, "Allah daha nice başarılara imza atmasını nasip etsin. Biz güreşçimizin ve güreşçilerimizin sonuna kadar yanındayız. Osmancık için en ileriye diyorum, pehlivanımıza başarılar diliyorum." dedi.

Güler ise kendisine destek olanlara teşekkür etti.