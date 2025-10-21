Osman Zeki Korkmaz: 'İstifa Gündemimiz Yok'

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Öyle bir gündemimiz yok. Anlayışla karşılıyorum ve saygı duyuyorum ama böyle bir gündem yok" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takım olarak daha iyiye gitmeye başladıklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Korkmaz, "Keçiören deplasmanından 1 puanla döndük. Yine takımın gol yememe ya da oyunun genelinde oyunu tutma davranışından, karakterinden memnunuz. Üçüncü bölgede diğer maçlara göre daha organizeydik. Belki maçı alabilecek pozisyonlar da yakaladık ama maçta 3'e yakın net pozisyon var. Daha iyisini yapabiliriz, bundan sonrası daha iyisi için uğraşacağız. Son 10 gündür hücum organizasyonlarıyla çalışacağız. Bunun meyvelerini aldık gibi. Şimdi artık sonucunu da almamız lazım bu hafta itibarıyla. Takımın iyiye giden şeyleri, ya da iyi olan şeyleri daha iyi olmaya başladı. İyi olmayan tarafları da daha iyiye gitmeye başladı ve bundan sonrası için çok daha özgüvenli ve kuvvetli ve kararlı devam etmemiz gerekiyor" dedi.

"İlk 4 hafta beni de, kulübümüzü de çok yordu"

Bir gazetecinin, "1.3 puan ortalamasıyla oynuyoruz. Bu durumdan memnun musunuz?" sorusuna Korkmaz, "Değilim, ama ilk 4 haftayı ayırmak istiyorum. İlk 4 hafta şöyle bir şey var. Aslında zihnimizi en çok yoran şey ilk 4 haftadır. İlk 4 haftada 1 puan değil de 4 puanımız olsaydı şu an liderin 3 puan gerisindeydik. 4 puan alsaydık yani. İlk 4 hafta düşünün ki burada olmak istemeyen oyuncularla sahaya çıkmak zorunda kaldık ama profesyonel sebeplerden burada kalan oyuncularla sahaya çıkmak zorunda kaldık. Bu ilk 4 hafta beni de çok yordu, kulübümüzü de çok yordu. Sezon başında da söylemiştim, doğru zamanda doğru ekonomiyle, doğru sportif adımlarla çıkmaktan bahsetmiştim. Doğru zaman belki bu sezon sonu ama belki de değil. Bunu zaman içinde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İstifa gündemimde yok"

Bir basın mensubunun "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Korkmaz, şu yanıtı verdi;

"Öyle bir gündemimiz yok. Anlayışla karşılıyorum ve saygı duyuyorum ama böyle bir gündem yok. O yüzden diyorum taraftarlarımıza, bunu yüzde yüz saygı duyuyorum buna. Sokakta gezerken de bana gelsin şikayetlerini ama buradayız ve ne yaptığımızı biliyoruz. Sezon başından beri aynı şeyi söylüyorum. Takımı doğru zamanda, doğru ekonomiyle ve doğru şekilde bir üst lige taşıyacağız. Saha sonuçları ya da takım performansında beklenmedik dramatik düşüşler olur. O zaman şapkayı önümüze koyarız. Ne yaptığını bilen ya da sorumluluk alabilen insanlarız. Ama şu anda öyle bir gündem dahi yok."

"Hedefimiz 3 puan"

Korkmaz, cuma günü Hatayspor ile oynayacakları maça galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "Her maçı kazanmak için hazırlanıyoruz. Bu Hatay maçı da şu anda bizi geren ama iyi tarafından baktığımız zaman da 6 maçtır gol yemeden kaybetmeyen bir Sivasspor var. Bunun üzerine koyacağımız her 3 puan bundan sonra bizi çok hızlı bir şekilde yukarı atacak. Hedefimiz istisnasız 3 puan Hatay maçında" dedi.

"MHK ile gizli görüşme yapmadık"

Korkmaz son olarak, Ankara Keçiörengücü maçının ardından MHK Başkanı ile konuştuğu açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Maç sonu yaptığım açıklamalar yanlış anlamalara sebep oldu. Ferhat Gündoğdu'yla Sivas'ın hakkının yendiği pozisyonlar üzerinden gizli görüşmeler olmadı. Hakemlerin bize karşı davranışıyla ilgili maç yönetirken ki tavırlarıyla ilgili bir şikayetimiz olmuştu başkanımız tarafından. O da konuyu öğrenmek için bizi aradı. Biz de kendisine durumu anlatmıştık. Asla bir pozisyon ya da bir beklenti içerisinde olarak bir gizli görüşme değil bu. Anlatmak istediğim şey hakemlerin maç yönetirken ki tavırları. Bundan sonra zaten daha bahsetmeyeceğim. Biz kendi işimizi yapacağız. Maçın sonunda anlatırken bunu konuların arasında hızlı bir şekilde anlattığım için bu farklı yerlere çekilmiş olabilir ama tekrar düzeltiyorum. Ferhat Gündoğdu bizi zaten herkese karşı yaptığı gibi açık bir iletişimle aradı. Biz de kendisine konudan bahsettik. Konu tamamen bununla alakalıdır" diye konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. - SİVAS