Osman Özköylü: 'Bugün olmadı, inşallah 24 Mayıs'ta bu işi bitirmeye çalışacağız'

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 1-1 sona eren Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün olmadı, inşallah 24 Mayıs'ta bu işi bitirmeye çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Kocaman bir sezonun finalinde böyle bir durumla karşılaşmak tabii ki üzücü. Beklentimiz, isteğimiz, arzumuz çok farklıydı. Bugün kazanıp Iğdır'dan böyle bir sonucu da bekliyorduk işin açığı. Oradan beklediğimiz sonuç geldi ama biz burada maalesef kendi yapmamız gerekeni yapamadık. Öne geçtiğimiz bir maçta koruyamadık. İkinci yarıda çok baskılı oynamamıza rağmen, pozisyonlara girmemize rağmen ikinci golü bulamadık. Bize şampiyonluğu getirecek, bizi Süper Lig'e getirecek o golü bulamadık. Üzgünüz. Bütün oyuncularımız üzgün, bizler üzgünüz. Çünkü çok yoğun, çok büyük emeklerle geldik. Sezon içerisinde gerçekten çok sıkıntılar yaşadık. Üç tane kalecimiz bahis soruşturmasında ceza aldı. Üç ay boyunca, 45 gün boyunca bu çocuklar olmadılar. Altyapıdan kaleci aldık, onunla oynadık. Buna rağmen sezon boyu hep zirvede kalmak için mücadele ettik, yarıştık ve Süper Lig'i hak ettiğimizi düşünüyorum, çok fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Hep sahada olduk, hep sahada mücadele ettik, hep sahada kazandık, sahada kaybettik. Bu puanları hep sahada topladık ve o başarıyı yakaladık ama bugün maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Bu açıdan üzgünüz ama hala daha önümüzde bir final maçı var. Direkt finale çıkacak takım olmak da önemli; bu kadar önemli takımların arasında, bu kadar yatırım yapmış, büyük bütçelerle lige girmiş takımlar arasında bu başarıyı elde etmek de bizim adımıza baktığımız zaman çok çok önemli. Ama Süper Lig'e bu kadar yaklaşmışken, bu kadar normal sezonda bu işi bitirme noktasına gelmişken başaramadığımız için gerçekten çok üzgünüz, hayal kırıklığı yaşıyoruz ama hayat devam ediyor. Bugün nasip değilmiş, inşallah 24 Mayıs'ta Konya'da o finalde Süper Lig hedefimizi yakalamak için, hayalimizi gerçekleştirmek adına mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Final maçı için önlerinde bir süreç olduğuna değinen Özköylü, "Bu süreçte dinleneceğiz. Sakatlığı olan oyuncularımız var; özellikle son dönem takımımız için çok çok önemli olan oyuncuları maalesef sakatlıktan dolayı kaybettik. Farklı oyuncuları farklı yerlerde oynatmak zorunda kaldık. Tabii bu bizim adımıza çok çok oyunumuzu etkiliyor, sahadaki kurguyu etkiliyor. Onların geriye dönme şansı şu anda pek görünmüyor, sezonu kapattılar gibi; hem Onur hem Ryan Jack hem Enes Alıç bizim adımıza çok çok önemli oyuncular. Bugün de Yunus Emre bir sakatlık yaşadı ama her şeye rağmen ayaktayız ve güçlüyüz. Üzgünüz, hayal kırıklığı yaşıyoruz ama yolumuza devam edeceğiz. Şimdi en azından kafamızı dağıtmak, biraz fiziksel olarak, mental olarak toparlanmak adına küçük bir izin yapacağız. Ondan sonra tekrar güçlü bir şekilde işimizin başına geçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Süper Lig hedefimizi, hayalimizi gerçekleştirmek adına bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek son final maçında da o mücadeleyi yapacağız ve inşallah başarılı olmak için çabalayacağız. Tabii ki nasip, kısmet, takdir Rabbim'in. Biz üzerimize düşeni yapacağız, ondan sonrası artık ne olduğunu sahada göreceğiz. Ben oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 10 ay boyunca çok büyük emek harcadılar. Biz ilk gün, Haziran ayında bu takımı kurmaya başladığımızda bu çocuklarla bu başarıyı yakalayacağımıza gerçekten inanıyorduk ve onu da yakaladık. Onlar da bize bu başarıyı getirdiler. Biz devre arası oyuncu bile almadık; sadece Ömer Faruk haricinde oyuncu almadık, oyuncu kaybettik, sakatlıklarımız oldu, çok önemli oyuncularımızı kaybettik sakatlıktan dolayı ama yılmadık. Hem onlar hem bizler çabaladık, bugüne geldik. Şimdi artık 24 Mayıs'ı bekleyeceğiz. Bugün olmadı, inşallah 24 Mayıs'ta bu işi bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Maç sonunda taraftarlarla bir gerginlik yaşadığının hatırlatılması üzerine Özköylü, "Sadece oyuncularımızın sezon boyu harcadığı emeği seyircimizin takdir etmesi gerekirken, onlara moral vermesi gerekirken olumsuz tezahüratların olması beni çok üzdü ve kızdırdı. Şimdi burada yönetim olarak, başkanımız olarak, bizler teknik ekip olarak, futbolcularımız sezon başından beri herkes büyük fedakarlıklar yapıyor. Herkesten daha çok biz bu işi istiyoruz, biz bu işi başarmak istiyoruz, biz bu kulübün tarihine geçmek istiyoruz. Bu kulüp tarihinde ilk defa Süper Lig şansını yakalamış, bu ligde ikinci senesi ve bu noktada biz de çok arzuluyuz, biz de çok istekliyiz ama olmadı. Olmadı diye bırakmayacağız. Önümüzde bir final maçı var. Onlar da bunu bilecekler ve herkes bu oyunculara, bu teknik ekibe, bu yönetime saygı gösterecek, göstermeli. Burası Türkiye'nin en güzel kulüplerinden bir tanesi. Kimseye bir kuruş borcu yok, hiç kimseye; ne kulüp dışına ne kulüpteki çalışan insanlara. Tertemiz bir kulüp; başkanından içerideki malzemecisine kadar, aşçısına kadar, futbolcusuna kadar, teknik ekipteki bütün arkadaşlarımıza kadar herkes çok onurlu, çok gururlu bir şekilde bu işi sonuçlandırmaya çalıştı, bunun mücadelesini verdi. Bütün zorluklara rağmen tekrar söylüyorum, çok sıkıntılar çektik, zorluklar yaşadık. Herkes bizim bir elimiz yağda bir elimiz balda zannediyor ama öyle değil işte. Biz burada neleri yaşadığımızı biz biliyoruz bir Allah biliyor ama her şeye rağmen biz bu işi başaracağız. Bu inancımızdan ben şahsen hiçbir şey kaybetmedim" şeklinde konuştu.

Esenler Erokspor'un direkt Süper Lig'e çıkmayı hak ettiğinin altını çizen Osman Özköylü, "İkili averajla kaybetmiş olmak beni çok üzdü. Yani burada bir golün, bir maçın, bir puanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu bizim için iyi bir ders ama tekrar söylüyorum hayat devam ediyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Seyircimizi de her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Bu takım 10 aydır onları mutlu etti. Esenler'de herhangi bir futbol takımı yoktu. Esenler Erokspor bu sezon ortaya koyduğu başarıyla, geçen senelerde ortaya koyduğu başarılarla bu kulüp 8 senede üç tane şampiyonluk yaşadı; 3. Lig, 2. Lig, şimdi inşallah Süper Lig'i görmek için o şampiyonluğu kovalamaya devam ediyor. Bu kulüp ve bu kulübü yönetenler her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Burada çalışan herkes en iyisini hak ediyor. Bu tepkiyi hak etmiyor. Bu çok büyük bir saygısızlıktı; bize, yönetimimize, oyuncularımıza. Bu iş öyle kahveden kalkıp gelip buraya futbol konuşmak, futbol seyretmek değil. Bu insanlar neler yaşıyor burada? Ben 10 aydır buradayım, o 10 ayın 9 ayı buradaydım. Evime bir ay gittim. Ankara'ya bir ay gittim. Ben 15-20 gündür evime gitmedim. Buradayım, bu kulüpteyim, çalışıyorum; izin gününde de gitmedim. Ailemi buraya çağırıyorum gelsinler burada onları burada göreyim, işim var, burayı sonlandırmamız lazım. Herkes bunu yapıyor, herkes o fedakarlığı yapıyor ama o fedakarlığın karşısında böyle bir tepkiyi görmüş olmak beni gerçekten çok kızdırdı. Hiç yakışmadı. Yani tabiri caizse bu bir nankörlük, başka bir şey değil. Ben ona üzüldüm. Yoksa her zaman onlara ihtiyacımız var. Biz zaten seyircisi çok olan bir kulüp değiliz. Bugün ekstra bir organizasyon vardı. Kulüp birçok insanı buraya getirebilmek için çabaladı, gayret gösterdi. O gelenlerin birçoğunun Passo Lig'ini kulüp çıkardı. Bunu yapan bir kulübe, yönetime, başkana, hocaya, futbolcuya böyle bir tepki hiç yakışmadı, hiç doğru olmadı. Beni de kızdıran oydu. Çünkü hak etmediğimiz bir şey olduğu zaman ben dayanamıyorum ve kabullenemiyorum. Belki tepkim yanlış ama kabullenemiyorum. Bizim neler çektiğimizi herkes iyi bilecek, saygı duyacak ve bu konuda bizi desteklemeye devam edecek. Hiçbir şey bitmedi. 24 Mayıs'ı bekleyeceğiz, ondan sonra o maçı oynadıktan sonra her şeyi tekrar konuşacağız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı