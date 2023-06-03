Osman Aşkın Bak yeniden Gençlik ve Spor Bakanı oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. 19 Temmuz 2017 - 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Osman Aşkın Bak, yeniden aynı göreve getirildi.
28 Mayıs'ta seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.
Yeni dönemde Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Osman Aşkın Bak geldi. Bak, pek çok kulüpte de üst düzey yöneticilik yaptı.
11 Ekim 1966'da Rize'nin Pazar ilçesinin Derinsu köyünden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Osman Aşkın Bak daha önce Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. Osman Aşkın Bak, Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İTO Meclis Üyeliğine seçildi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kasımpaşa Spor Kulübü Genel Sekreterliği, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, TFF Genel Kurul Delegeliği, Profesyonel Kurul ve Dış İlişkiler Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır. 65. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev alan Osman Aşkın Bak, yeniden Gençlik ve Spor Bakanı oldu.
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