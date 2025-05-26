Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı

Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
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Victor Osimhen, sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası Galatasaray taraftarlarını üzdü. Nijeryalı golcü, şampiyonluk kutlamalarında çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabına koydu ve "Before I Go" (Ben Gitmeden Önce)" şarkısını ekledi. Bu şarkı Osimhen'in Galatasaray'a vedası olarak algılandı.

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı herkes tarafından merakla bekleniyor.

YAPTIĞI PAYLAŞIM VEDA OLARAK ALGILANDI

Öte yandan Osimhen'den flaş bir paylaşım geldi. 26 yaşındaki yıldız Instagram hesabından kutlamalardan şampiyonluk kupasıyla fotoğrafını paylaştı. Osimhen'in paylaşıma "Before I Go" (Ben Gitmeden Önce)" şarkısını eklemesi veda mesajı olarak algılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımın altına "Ne olur gitme, 1 sezon daha kal, bizi bırakma" şeklinde ifadeler yazdı.

Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı

SEZON RAKAMLARI

Galatasaray'da 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik performansıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alınan şampiyonlukların mimarlarından biri oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Yav o giderse sanki takım bitecek, bu nedir yahu. Zaten geldiğinde bu kadar üstün performans göstermiyordu ki, son 10-12 maç üst düzey oynadı denebilir. Icardi varken sorun olmaz fenerliler ve beşiktaşlılar boşuna sevinmesinler.. Hem unutulmamalı ki bir sakatlığa bakar o kadar devamlılığı olabilecek bir şey değil.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray Osimhen in yanına çok iyi üst düzey kanatlar ve 10 numara almayacaksa Osimhen in varlığı sadece gereksiz bir maliyetten başka birşey olmayacak. Bu yüzden eğer kanat ve 10 numaraya üst düzey transfer yapılmayacaksa Osimhen i besleyebilecek üst düzey oyuncular alınmayacaksa Osimhen de alınmamalı mantıken. şampiyonlar Ligi'nde başarı sadece Osimhen in varlığıyla gelmez bunu Avrupa Ligi'nde gördük bu sezon.

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