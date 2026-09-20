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Osimhen, Nijerya'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynayamayacak

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Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in kas zorlanması nedeniyle 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı. Osimhen, Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta sakatlanıp 33. dakikada çıkmıştı.

Nijerya Futbol Federasyonu, Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Federasyonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Victor Osimhen, kas zorlanmasından dolayı iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor'un bir an önce iyileşmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı İstanbul Başakşehir maçında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak 33. dakikada oyundan çıkmıştı.

Kaynak: AA
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