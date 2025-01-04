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Osimhen'in yeni takımını duyurdular

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Nijerya ve İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Osimhen, Manchester United'a transfer olmayı planlıyor. İngiliz kulübünün, Napoli ile Marcus Rashford-Victor Osimhen takasını gerçekleştireceği öne sürüldü. Osimhen'in yakınından bir kaynak, anlaşmanın kabul edilmesi halinde oyuncunun İngiltere'ye taşınacağını belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi Victor Osimhen endişesi yaşanıyor. Dün İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde Manchester United'ın, Napoli ile Marcus Rashford-Victor Osimhen takası gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

RASHFORD-OSIMHEN TAKASI

Söz konusu haberde, "Manchester United küme düşme mücadelesinde golcü sıkıntısını çözmek için Osimhen-Rashford takasına sıcak bakıyor. Bu karar, Rashford'ın gelmiş geçmiş en yüksek maaşlı İngiliz futbolcu olma şansını reddetmesinin ardından geldi. Serbest kalma maddesi 62 milyon Sterlin olan Nijeryalı golcü, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor ancak Manchester United 26 yaşındaki oyuncuyu bu ay kadrosuna katabilir" denilmişti.

Osimhen'in yeni takımını duyurdular

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

The Sun'da yer alan haberin ardından Nijerya basınından ThePapers, spekülasyonu bir adım öteye taşıdı ve Osimhen'in bir yakınının, yıldız futbolcunun bu ay Manchester United'a gitmeyi istediğini söylediğini bildirdi. Söz konusu haberde ise şu ifadelere yer verildi: Osimhen İngiltere Premier Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştirmenin eşiğinde.

"KIRMIZI FORMAYI GİYEBİLİR"

Osimhen'in yakınından bir kaynak ise ThePapers'a yaptığı açıklamada, Napoli'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde forvet oyuncusunun Manchester United'a gideceğini söyledi. Kaynak, "Victor Osimhen taşınacak! İngiltere'de kırmızı formayı giyebilir, şimdiden hamleler var ve o da bunu istiyor" dedi.

Osimhen'in yeni takımını duyurdular
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYunus Yıldız:

Zannetmiyorum.

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