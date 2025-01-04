Osimhen'in yeni takımını duyurdular

Süper Lig devi Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi Victor Osimhen endişesi yaşanıyor. Dün İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde Manchester United'ın, Napoli ile Marcus Rashford-Victor Osimhen takası gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

RASHFORD-OSIMHEN TAKASI

Söz konusu haberde, "Manchester United küme düşme mücadelesinde golcü sıkıntısını çözmek için Osimhen-Rashford takasına sıcak bakıyor. Bu karar, Rashford'ın gelmiş geçmiş en yüksek maaşlı İngiliz futbolcu olma şansını reddetmesinin ardından geldi. Serbest kalma maddesi 62 milyon Sterlin olan Nijeryalı golcü, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor ancak Manchester United 26 yaşındaki oyuncuyu bu ay kadrosuna katabilir" denilmişti.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

The Sun'da yer alan haberin ardından Nijerya basınından ThePapers, spekülasyonu bir adım öteye taşıdı ve Osimhen'in bir yakınının, yıldız futbolcunun bu ay Manchester United'a gitmeyi istediğini söylediğini bildirdi. Söz konusu haberde ise şu ifadelere yer verildi: Osimhen İngiltere Premier Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştirmenin eşiğinde.

"KIRMIZI FORMAYI GİYEBİLİR"

Osimhen'in yakınından bir kaynak ise ThePapers'a yaptığı açıklamada, Napoli'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde forvet oyuncusunun Manchester United'a gideceğini söyledi. Kaynak, "Victor Osimhen taşınacak! İngiltere'de kırmızı formayı giyebilir, şimdiden hamleler var ve o da bunu istiyor" dedi.