Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
2026 Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Nijerya ve Demokratik Kongo karşılaştı. Penaltılarda Nijerya'yı 4-3 yenen Demokratik Kongo, konfederasyonlar arası play-off'lara katılma hakkı elde etti. Nijerya'nın süper yıldızı Victor Osimhen, sakatlanarak ikinci yarıya çıkamadı. Maç sonrası çıkan görüntülerde Osimhen'in Beşiktaş'ın eski futbolcusu Masuaku ile yaşadığı pozisyonda sakatlandığı görüldü.

  • Demokratik Kongo, 2026 Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Nijerya'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek konfederasyonlar arası play-off'lara katılma hakkı kazandı.
  • Victor Osimhen, maç sırasında Galatasaraylı futbolcu Masuaku ile yaşadığı pozisyonda sakatlandı.
  • Demokratik Kongo'nun Elia Meschack 32. dakikada gol atarak skoru 1-1'e getirdi.

2026 Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Fas'taki Prince Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan mücadelede 90 dakika ve uzatma bölümleri 1-1 sonuçlandı. Penaltılarda rakibini 4-3 mağlup eden Demokratik Kongo, konfederasyonlar arası play-off'lara katılma hakkı elde etti.

GOLLER ERKEN GELDİ

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Ogochukwu Onyeka'nın golüyle öne geçen Nijerya, üstünlüğünü koruyamadı. Alanyaspor'un yıldızı Elia Meschack, 32. dakikada attığı golle Demokratik Kongo'ya eşitliği getirdi.

OSIMHEN SAKATLANDI, MAÇ SONRASI GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Nijerya'nın süper yıldızı Victor Osimhen, ikinci yarıya çıkamadı ve 46. dakikada kenara geldi. Maçtan sonra ortaya çıkan görüntülerde Osimhen'in Masuaku ile yaşadığı bir pozisyonda sakatlandığı anlaşıldı. Galatasaraylı yıldızın bu müdahalesi Nijerya cephesinde büyük tepki topladı.

NDIDI 120 DAKİKA SAHADA

Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi ise karşılaşmada 120 dakika görev yaparak takımının en çok mücadele eden isimlerinden biri oldu.

KONFEDERASYONLAR ARASI PLAY-OFF'A GİDEN TARAF

Penaltı düellosunu 4-3 kazanan Demokratik Kongo, büyük bir sürpriz yaparak yoluna devam etti. Nijerya ise yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen Dünya Kupası hayallerini bir kez daha ertelemek zorunda kaldı.

Yorumlar (1)

Fethi Tilki:

masuaku adamdırrrr

