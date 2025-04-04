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Osimhen, dünyaca ünlü yıldıza Galatasaray forması giydirdi

Osimhen, dünyaca ünlü yıldıza Galatasaray forması giydirdi
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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Bayer Leverkusen'in yıldız forveti Victor Boniface, sarı-kırmızılı formayı giyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Osimhen'i de ekleyen 24 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olan Bayer Leverkusen'in yıldızı Victor Boniface, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fetheden bir harekete imza attı.

GALATASARAY FORMASI GİYİP PAYLAŞTI

Nijerya Milli Takımı'nın formasını birlikte terleten ikili, sık sık birbirilerini etiketledikleri paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Boniface'den sürpriz bir paylaşım geldi. ?24 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray formasını sırtına geçirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Osimhen, dünyaca ünlü yıldıza Galatasaray forması giydirdi

OSIMHEN'İ DE ETİKETLEDİ

Boniface'in paylaşımında Osimhen'i etkiletmesi de gözlerden kaçmadı. Öte yandan yıldız futbolcunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o fotoğraf;

Osimhen, dünyaca ünlü yıldıza Galatasaray forması giydirdi

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tebrikler Galatasaray'a getirdimi golcünün kralını getiriyor öyle adım atmaya takati kalmamış yada düştüğü yerden kalkamayan değil

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