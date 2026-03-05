Osayi Samuel'e İngiltere'de linç girişimi

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılarak Championship ekibi Birmingham'a imza atan Bright Osayi-Samuel, kariyerinin en zor günlerinden biri yaşıyor.

3-1 KAYBEDİLEN MAÇ SONRASI ELEŞTİRİLERİN ODAĞI

Osayi Samuel, ligde son olarak Middlesbrough'a 3-1 kaybedilen maç sonrası yoğun eleştiri alarak topa tutuldu. Maçın faturasını Bright Osayi-Samuel ve kaleci James Beadle'ye kesen İngiliz taraftarlar, iki futbolcuya da sert tepki gösterirken, özellikle Bright Osayi-Samuel taraftarlar tarafından adeta linç edildi.

BİR DAHA FORMA GİYMEMESİ İSTENİYOR

Middlesbrough'a karşı yenen 2 golde Osayi-Samuel'in hatası olduğunu düşünen taraftarlar, deneyimli futbolcunun bir daha sahaya çıkmamasını isteyen yorumlar yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları: