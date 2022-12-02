Görüntüler ortaya çıktı! Acılar içinde kıvranan Joao Pedro'ya Türk hakemden olay hareket

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'yu 3-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin yıldızı Joao Pedro ağır bir sakatlık geçirdi. Mücadenin hakemi Atilla Karaoğlan'ın yerde acılar içinde kıvranan futbolcuya karşı olan tutumu ise sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. Ortaya çıkan videoda yerde yatan Pedro'ya hararetli şekilde bir şeyler söyleyen Karaoğlan'a Mert Hakan Yandaş'ın hemen tepki gösterdiği görülüyor. Sosyal medyada ise sarı-lacivertli taraftarlar, Atilla Karaoğlan'ı topa tuttu.

Dünya Kupası'na verilen arada Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler Joao Pedro'yu sakatlığa kurban verdi. Deneyimli golcünün sert müdahaleyle yerde kaldıktan sonra hakemden gördüğü muamele ise tepki çekti.

JOAO PEDRO AĞIR SAKATLIK GEÇİRDİ

Ülker Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe, Rayo Vallecano'yu Osayi-Samuel, Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Joao Pedro ise ağır bir sakatlık geçirirken, oyunu sedyeyle terk etmişti.

Joao Pedro'nun sakatlık anı

HAKEMDEN TARAFTARI ÇILDIRTAN HAREKET

Joao Pedro acılar içinde yerde kıvranırken hakem Atilla Karaoğlan'ın deneyimli golcüye hararetli şekilde bir şeyler söylemesi tepki çekti. Pedro ile olan diyaloğu sonrası Karaoğlan'a Mert Hakan Yandaş sert reaksiyon gösterdi. Sosyal medyada ise Fenerbahçe taraftarı, Karaoğlan'ı adeta topa tuttu.