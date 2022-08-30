Ortalık ayağa kalktı! Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'a dedikleri sonrası düşman ilan edildi

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı TV 8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörünü sert eleştirdi.

"VALENCIA'NIN AYAĞIYLA MÜDAHALESİ VAR"

Valencia'nın kırmızı kartını doğru bulan Rıdvan Dilmen, "Adil, iki kez Valencia'yı tahrik ediyor ancak bu onun rakibine vurmasını gerektirmez. Adil iki kere Valencia'yı ittikten sonra Valencia'nın ayağıyla müdahalesi var. Valencia'nın kırmızı kartı doğru. Adil birkaç kez ittikten sonra Valencia ayağıyla bir hamlede bulunuyor. Rakip oyuncu seni tahrik etsin, vurmayacaksın yine de!" ifadelerini kullandı.

"ARAO'DAN NE EKSİĞİ VAR?"

Jorge Jesus'un oyuncu tercihlerini eleştiren Rıdvan Dilmen, "Hocayı yanıltan bazı oyuncular var. Birisi Emre Mor, baskı olmayan Karagümrük'te oynamak başka, Fenerbahçe'de oynamak başka. Crespo benim çok beğendiğim bir oyuncu değildir ancak hocanın getirdiği Arao'dan eksik yaptığı tek bir şeyi söyleyebilir misiniz?" dedi.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI

Bu açıklamaları sonrası Fenerbahçe taraftarı, Rıdvan Dilmen'i adeta "Fenerbahçe düşmanı" ilan etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ünlü yorumcunun daha Fenerbahçe'nin ilk mağlubiyetinde ağır eleştiriler yaptığını belirtti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları:

"PAS OYUNU YOK"

Fenerbahçe'de pas oyunu diye bir şey bahsedemeyiz. Konya, Başakşehir gibi takımlar oyuna sahip olmak isteyen takımlar. Maçları çok zevkli geçmiyor olabilir ama iki takım da gol yememiş.

"KİMSE KENDİNİ KANDIRMASIN"

50 bin kişinin önünde yürekten oynamak kolay. İlk kez İstanbul dışında çıktığınız maçta Peres dışında kendini sahaya veren yoktu sahada. Kimse de kendini kandırmasın 11'e 10 oynamak ile alakası yok şartlar eşitken de Konya daha iyiydi.

"3'LÜ OLMAZ"

Jorge Jesus esnek bir teknik adam evet. Ancak bu kadro üçlü oynayacak bir yapıya sahip değil. Zaman zaman üçlü de oynayabilirsiniz ancak ana planınız dörtlü üzerine olmalı.

"SABIRLI OLMAK ZORUNDASINIZ"

Hocanın demeçlerinden anladığımız ana hedef Süper Lig şampiyonluğu. Ancak ne önceki maçlardaki 6-0'lık ve 4-2'lik skorlar Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı ne de bugünkü mağlubiyet şampiyonluktan etti. Sabırlı olmak zorundasınız.

"BU KADAR FAZLA TEHLİKE GÖRMEMELİSİNİZ KALENİZDE"

Evet bu ligde çok gol atmak çok önemli ancak bu kadar da fazla tehlike görmemelisiniz kalenizde. Ümraniye 3 attı 5 kaçırdı, Adana Demirspor birçok gol kaçırdı. Konyaspor birçok kez ofsayt yüzünden pozisyonları değerlendiremedi. Üçlü savunma oynuyorsanız Lemos falan oynamaz, Arao orta sahada oynamaz, Lincoln sol kanat bekte oynamaz. Alioski var elinizde, Ferdi'yi koyabilirsiniz oraya.

"ARDA GİBİ BİR OYUNCU NASIL OYNAMAZ!"

Şunu da söyleyeyim; Arda Güler bu kadar terk edilecek bir oyuncu değil. Bu kadar isteksiz bir takımda Arda gibi bir oyuncu nasıl oynamaz, gerçekten anlamıyorum."