Ortahisar Belediyesi Hentbol Kadınlar 1. Lig Şampiyonu Oldu
Hentbol Kadınlar 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa Ortahisar Belediyesi ulaştı. Oynadığı 3 maçı da kazanan Ortahisar Belediyesi, Dörtlü Final'de Kırşehir Belediyesi'ni 34-24, Karaman Minik Atılım'ı 46-38, Polatlı Belediyesi'ni 33-24 yendi. Şampiyon Ortahisar Belediyesi ve lig ikincisi olan Kırşehir Belediyesi, önümüzdeki sezon Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.
Hentbol Kadınlar 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa Ortahisar Belediyesi ulaştı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre Dörtlü Final organizasyonu, Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlendi.
Oynadığı 3 maçı da kazanan Ortahisar Belediyesi şampiyon oldu. Ortahisar Belediyesi, Dörtlü Final'de Kırşehir Belediyesi'ni 34-24, Karaman Minik Atılım'ı 46-38, Polatlı Belediyesi'ni 33-24 yendi.
Şampiyon Ortahisar Belediyesi ve lig ikincisi olan Kırşehir Belediyesi, önümüzdeki sezon Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.
Kadınlar 1. Lig'i Polatlı Belediyesi üçüncü, Karaman Minik Atılım ise dördüncü bitirdi.