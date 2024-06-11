Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak (Tahsis Numarasına göre)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu.Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024?

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK

Bu yıl Kurban Bayramı 16 ile 19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10-14 Haziran arasında ödeneceğini açıkladı. Erdoğan, "En düşük emekli aylığında Ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Emekli ikramiyesi 2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışa 3 bin liraya çıktı. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz" diye konuştu.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 10 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Bayram sebebiyle hak sahiplerine toplam 42 milyar TL ödeme yapılacak.

4C Emekli Sandığı emeklilerinin ödemeleri bugün hesaplara geçecek. 4B Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 11 Haziran Salı günü yapılacak.

4A SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde yatırılacak.

4A, 4B, 4C EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Emekli ve hak sahiplerine toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."