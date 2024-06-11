Serdar Saatçı hangi takımda oynuyor? Serdar Saatçı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Serdar Saatçı hangi takımda oynuyor? Serdar Saatçı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

SERDAR SAATÇI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 14 Şubat 2003 (21 yıl yaşında), Bayrampaşa, İstanbul, Türkiye

Şu andaki takımı: SC Braga (#5 / Defans)

Serdar Saatçı (d. 14 Şubat 2003, İstanbul), stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Primeira Liga takımlarından Braga'da forma giymektedir.

Beşiktaş

26 Şubat 2020 tarihinden Beşiktaş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 18 Mayıs 2021 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı 2021 Türkiye Kupası finalinde yedek kulübesinde yer aldı. Süper Lig'deki ilk profesyonel maçına 24 Eylül 2021 tarihinde Altay karşısında çıktı. Ardından 4 gün sonra, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 12 Aralık 2021 tarihinde Kayserispor karşısında oynadıkları maçta ilk asistini yaptı ve 18 yaş 301 gün ile 2010-11 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla asist yapan en genç futbolcu oldu.

12 Temmuz 2022'de sezon öncesi hazırlık kampında, teknik direktör Valérien Ismaël ile yaşadığı tartışma sonrası soyunma odasında kapıyı tekmelemesi sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

Braga

1 Eylül 2022'de 1.5 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu.