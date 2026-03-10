Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın etkileri spor dünyasına da yansıdı. Ortadoğu'da artan güvenlik riskleri ve kapatılan hava sahaları nedeniyle 2026 Dünya Kupası kıtalararası play-off maçları tehlikeye girdi.

IRAK MİLLİ TAKIMI ÜLKEDEN ÇIKAMIYOR

Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold, savaş nedeniyle Irak hava sahasının kapatıldığını ve takımın ülke dışına çıkmakta büyük zorluk yaşadığını açıkladı. Hava sahasının 1 Nisan'a kadar kapalı olması nedeniyle Irak Milli Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibi bir araya gelemiyor.

Irak, 31 Mart'ta Meksika'nın Monterrey kentinde Surinam ile Bolivya eşleşmesinin galibiyle 2026 Dünya Kupası'na katılmak için play-off maçı oynayacak.

FIFA'YA ERTELEME ÇAĞRISI

Graham Arnold, yaşanan kriz nedeniyle FIFA'ya resmi çağrıda bulundu. CNN'e konuşan Arnold, "Eğer maçın Meksika'da oynanması konusunda ısrar edilirse Bağdat'tan çıkmakta zorlanacağız. Oyuncularımın yaklaşık yüzde 60'ı Irak'ta oynuyor, teknik ekibim de burada yaşıyor. Sağlık ekibimiz Katar'da ve şu anda Meksika vizesi almakta zorlanıyoruz. FIFA'nın hızlı bir karar vermesi gerekiyor" dedi. Arnold ayrıca mevcut şartlar altında maçın planlandığı tarihte oynanmasının adil olmayacağını ifade etti.

YENİ TARİH ÖNERİSİ

Avustralyalı teknik adam çözüm olarak Surinam ile Bolivya arasındaki maçın 26 Mart'ta planlandığı gibi oynanmasını, kazanan takımın ise Irak ile 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde ABD'de karşılaşmasını önerdi.