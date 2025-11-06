Haberler

Orkun Kökçü'den derbi sonrası ilk açıklama: Üzerime düşeni yapacağım

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek oyundan atılan Orkun Kökçü, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Üzüntüsünü dile getiren Orkun, ''Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar, takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım.'' dedi.

  • Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördü.
  • Orkun Kökçü, sosyal medya paylaşımında üzerine düşeni yapacağını ifade etti.
  • Orkun Kökçü, kırmızı kartın takımını zor durumda bıraktığını belirtti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası ilk kez konuştu.

ÜZERİNE DÜŞECEĞİ YAPACAĞINI BELİRTTİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftarlarına seslendi. Orkun, üzüntüsünü dile getirerek,bu yaşananlardan çıkarım yaparak üzerine düşeni fazlasıyla yapacağını belirtti.

İşte Orkun Kökçü'nün o açıklaması;

"Büyük Beşiktaş Ailesi, Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle baş başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Bu bilinçle, yaşananlardan sonra hemen konuşmak yerine önce düşünmeyi tercih ettim.

Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki futbol kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı.

Elbette konuşulacak çok nokta var, örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz. Bu da aslında biz istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir işaretti. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu.

Zor bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz.

Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım. Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim. Saygılarımla.''

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor



