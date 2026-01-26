Haberler

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, siyah-beyazlılardaki ilk golünü ikas Eyüpspor'a karşı attı.

  • Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Eyüpspor'a attı.
  • Orkun Kökçü'nün golü, Eyüpspor kaleci Jankat'ın hatalı pasından sonra geldi.

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ORKUN KÖKÇÜ İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla bir ilki başardı. Orkun Kökçü, siyah-beyazlılardaki ilk golünü Eyüpspor'a karşı attı.

JANKAT'TAN HATA, ORKUN AFFETMEDİ

Eyüpspor pasla çıkmaya çalışırken kaleci Jankat'ın hatalı pasında Orkun Kökçü topla buluştu. Kaleyi boş gören Orkun, sol ayakla ceza sahasından şutunu çekti ve hatayı affetmedi.25 yaşındaki futbolcu, golünün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a gitti.

İşte Orkun'un attığı o gol:

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attıGörüntü: BeIN Sports

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attıGörüntü: BeIN Sports

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attıGörüntü: BeIN Sports

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada: 7 gözaltı

Korkunç sesleri tüm mahalleyi inletti! Acımasız kavga anbean kamerada
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

Evinden çıkan paranın miktarı öyle böyle değil
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

Fener'in yıldızını ifşalamıştı! ''Çok pişmanım'' deyip helallik istedi
Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada: 7 gözaltı

Korkunç sesleri tüm mahalleyi inletti! Acımasız kavga anbean kamerada
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı