Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, siyah-beyazlılardaki ilk golünü ikas Eyüpspor'a karşı attı.
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
ORKUN KÖKÇÜ İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla bir ilki başardı. Orkun Kökçü, siyah-beyazlılardaki ilk golünü Eyüpspor'a karşı attı.
JANKAT'TAN HATA, ORKUN AFFETMEDİ
Eyüpspor pasla çıkmaya çalışırken kaleci Jankat'ın hatalı pasında Orkun Kökçü topla buluştu. Kaleyi boş gören Orkun, sol ayakla ceza sahasından şutunu çekti ve hatayı affetmedi.25 yaşındaki futbolcu, golünün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a gitti.
İşte Orkun'un attığı o gol: