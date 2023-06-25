Orhan Okulu, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabında başpehlivan oldu

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen yağlı güreşler iki gün sürdü. Bin 250 güreşçinin mücadele verdiği güreşlerde Orhan Okulu birincilik elde etti. Müsabakalarda Mehmet Yeşil 2'ncilik, Mustafa Batu ve Hüseyin Gümüş ise üçüncülük dereceleri elde etti.

İki gün süren müsabakalara bin 314 sporcunun katıldığını söyleyen Tahmazoğlu, "Gaziantep'te bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Yağlı güreşleri hem de lig olarak ligin yedi ayağından en önemlisi Gaziantep'te Şahinbey'de gerçekleşti. İki gün boyunca güreşseverler özellikle yağlı pehlivan güreşlerine doydular. Bin 314 pehlivanımız iki gün boyunca kıran kırana bir mücadele verdiler. Her dalda pehlivanlarımız şampiyonlarımız belli oldu ve başpehlivanlarımız içerisinde de Orhan Okulu başpehlivanlık şampiyonluk unvanını kazandı" diye konuştu.