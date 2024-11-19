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Orduspor 1967 Teknik Direktörü Mehmet Seçkin, Taraftarları Mutlu Etme Vadiyle Göreve Başladı

Orduspor 1967 Teknik Direktörü Mehmet Seçkin, Taraftarları Mutlu Etme Vadiyle Göreve Başladı
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Orduspor 1967'nin yeni Teknik Direktörü Mehmet Seçkin, kulüp binasında basın toplantısı düzenleyerek, takımın eski başarılarını geri getirmek için var gücüyle çalışacağını belirtti. Zonguldak galibiyeti sonrası camiada özgüvenin arttığını söyleyen Seçkin, taraftarları mutlu etmek için en iyi oyuncuları sahaya süreceklerini vurguladı.

Orduspor 1967 Teknik Direktörü Mehmet Seçkin, bundan sonraki süreçte taraftarları mutlu etmek için en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Orduspor 1967'nin yeni Teknik Direktörü Mehmet Seçkin, kulüp binasında basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Orduspor 1967'nin başında ilk maçına çıkan Mehmet Seçkin, Zonguldak karşısında elde edilen galibiyetin camiada özgüveni artırdığını belirtti. Basın toplantısında konuşan Seçkin, göreve hızlı bir şekilde adapte olduğunu ifade ederek, "Bu 4-5 günlük süre kısa gibi görünse de oyuncuların sıcak karşılaması beni olayın içine hızla dahil etti. Neticesinde çok iyi bir maç oynadık" dedi.

Seçkin, takımı tanımaya başladığını ve Orduspor camiasındaki özgüven eksikliğini gidermek için çalıştıklarını ifade ederek, "Bu camiayı ve bölgeyi yakından tanıyorum. Göreve gelirken hedeflerim ve iddiam netti. Takımı eski parlak günlerine döndürmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Orduspor camiasını mutlu etmeye devam etmek için var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Seçkin, taraftarlar için en iyi oyuncuları sahaya koyacaklarını da sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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