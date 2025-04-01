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Orduspor 1967 Kulüp Başkanı İsa Akçay'a 6 Yıl Hak Mahrumiyeti Cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu PFDK, İsa Akçay'a ceza verdi. Akçay, daha önce aldığı cezalar nedeniyle sürekli hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Bu ceza, stadyumdan maç izlemeyi ve kulüp işlemlerini engelliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 29 Mart 2025'te yaptığı 51 sayılı toplantısında, Orduspor 1967 Kulüp Başkanı İsa Akçay'a tarihi bir ceza verdi.

PFDK'nın açıklamasına göre, Akçay'ın cezalı olmasına rağmen 26 Mart 2025'te oynanan Sebat Gençlik Spor-Mardin 1969 Spor müsabakasını stadyumdan izlemesi, Futbol Disiplin Talimatı'na aykırı bulundu.

Bu gerekçeyle Akçay'a 72 ay (6 yıl) hak mahrumiyeti ve 90 bin TL para cezası verildi. Daha önce 3,5 yıl hak mahrumiyeti ve 192 bin TL para cezası alan Akçay'ın toplam ceza süresi 3 yılı aştığı için, Futbol Disiplin Talimatı'nın 25/2. maddesi gereğince sürekli hak mahrumiyeti cezası uygulanmasına karar verildi. Bu kararla birlikte İsa Akçay, Orduspor 1967 adına hiçbir resmi işlem yapamayacak ve hiçbir müsabakayı stadyumdan takip edemeyecek.

Öte yandan Orduspor 1967 cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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