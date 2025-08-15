Onvo Büyükçekmece Basketbol, Ozan Bulkaz'la Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Onvo Büyükçekmece Basketbol, başantrenörlük görevine Ozan Bulkaz'ı getirdi. 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Bulkaz'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bulkaz daha önce Uşak Sportif, Trabzonspor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'da görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
