Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol, 13. hafta maçında Bursaspor Basketbol'u 91-88'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Lecque ve Van der Vuurst 16'şar sayı ile öne çıkarken, Bursaspor'dan Childress 17 sayı ile en skorer isim oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 16, Van der Vuurst 16, Can Kaan Turgut 13, Myers 3, Bruinsma 10, Pipes 21, Bandaogo 4, Doğan Şenli 8, Yiğit Özkan, Metin Türen, Johnson

Bursaspor Basketbol : Childress 17, Parsons 7, Göksenin Köksal 8, Konontsuk 15, Nnoko 10, Berk Can Akın 5, Delaurier 2, Crawford 10, Yesukan Onar 2, King 12, Bora Satır

1. Periyot: 19-17

Devre: 41-32

3. Periyot: 63-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 91-88 yendi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
