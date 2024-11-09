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Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-2 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-2 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçta goller Fredy, Puşcaş, Soner Dikmen, Gaich ve Larsson'dan geldi. Antalyaspor, önemli bir üç puan alarak ligdeki sıralamasını güçlendirdi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan

Onvo Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 46 Kaluzinski), Soner Dikmen (Dk. 77 Safuri), Larsson (Dk. 77 Townsend), Samudio (Dk. 65 Van de Streek), Gaich (Dk. 90+3 Gerxhaliu)

Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel (Dk. 85 Celal Dumanlı), Ahmet Aslan (Dk. 68 Samet Yalçın), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Brazao), Fredy (Dk. 78 Enes Öğrüce), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimitrov), Seferi, Puşcaş

Goller: Dk. 13 Fredy, Dk. 59 Puşcaş (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 24 Soner Dikmen, Dk. 35 Gaich, 45+1 Larsson (Onvo Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 25 Erdal Rakip, Dk. 33 Thalisson, Dk. 39 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor ), Dk. 87 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-2 yendi.

59. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökdeniz'in pasında topla buluşan Puşcaş'ın vuruşunda top savunma oyuncularına çarptıktan sonra kornere gitti. Bu sırada Bodrumsporlu futbolcular Gökdeniz'in pasında topun Antalyasporlu savunma oyuncusunun eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. VAR hakeminin çağrısı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Alper Akarsu, penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Puşcaş, topu ağlara gönderdi: 2-3.

73. dakikada Puşcaş'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Dimitrov'un yerden sert şutunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

76. dakikada Brazao'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dimitrov'un sert şutunda, topu kaleci Abdullah Yiğiter güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada Kaluzinski'nin ortasına hareketlenen Thalisson'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
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