Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Akdeniz temsilcisi, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor